"Così sosteniamo Cuba". Il sindaco in ambasciata

GUALDO TADINO – Si è concluso il progetto "Hub Particular" con un ricevimento presso l’Ambasciata di Cuba a Roma. Mirta Granda Averhoff, l’Ambasciatrice cubana, ha ricevuto i rappresentanti delle istituzioni locali italiane e dei partner coinvolti nell’iniziativa. C’erano le delegazioni dei Comuni di Gualdo Tadino, guidata dal sindaco, Massimiliano Presciutti con il capo progetto Danilo Guidubaldi e di Amelia con l’assessore al bilancio, tributi e servizi sociali, Antonella Sensini. Il progetto, che ha avuto come capofila il Comune gualdese, con partner quello amerino, è stato finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con 513 mila euro, pari al 78,58% del costo totale di 653 mila euro, con l’obiettivo di promuovere l’artigianato come fattore di sviluppo inclusivo e sostenibile tra Italia e Cuba. Tanti i partner del progetto, tra cui il Consorzio Itaca, l’associazione Ong Necos International, il Fondo Cubano de Bienes Culturales e Municipi del paese americano. Il progetto ha puntato "con successo al coinvolgimento delle donne e dei soggetti fragili, con attività formative e di supporto all’imprenditorialità, che hanno avuto un impatto positivo sul miglioramento delle condizioni di vita di molte famiglie cubane". Nel corso della cerimonia sono stati illustrati i risultati ottenuti, in particolare la realizzazione di una piattaforma per accedere a nuovi mercati internazionali, la creazione di un opificio artigianale favorendo "l’inclusione sociale e l’imprenditoria femminile".

Alberto Cecconi