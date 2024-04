Cortometraggio girato a Monteluco

SPOLETO Anche Monteluco (nella foto il bosco) si trasforma in un set cinematografico. Mentre nella frazione di Strettura si stanno girando le scene del film ‘Come ogni mattina’, da apposita delibera di Giunta comunale si apprende che a Monteluco si gireranno le scene del cortometraggio “Le Cascate del Salto“, prodotto da Minella Giulia & Partner. Le riprese sono fissate tra il 13 ed il 16 giugno. L’opera, si legge nella delibera, "è un racconto analogico d’altri tempi proiettato in un giardino d’estate, che tratta delle complesse trame della vita quotidiana di un adolescente alla scoperta della propria sessualità". La regia è affidata a Flavio Stano (che si è occupato anche della sceneggiatura insieme ad Annapaola Ragno) mentre ancora non sono stati rivelati i nomi dei componenti del cast. Il Comune, considerata "l’importanza e la valenza" del tema trattato, ha quindi deciso di concedere il proprio patrocinio all’iniziativa .