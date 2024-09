Corso di autodifesa, ex poliziotto insegna alle donne a proteggersi

PERUGIA - Ci sarà tempo fino alle 12 del 18 ottobre per iscriversi al corso gratuito di autodifesa femminile promosso dal Centro per le Pari Opportunità della Regione, in collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. L’iniziativa, pensata per offrire maggiore sicurezza alle donne, intende fornire strumenti pratici e comportamentali utili per affrontare situazioni di pericolo e potenziare la fiducia in sé stesse. Il corso è rivolto a un massimo di 150 donne residenti o domiciliate nella Regione Umbria, con un’età minima di 18 anni. Sarà obbligatorio presentare un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica per poter partecipare. Al termine del corso, le partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore riceveranno un attestato di partecipazione ufficiale. La partecipazione al corso è completamente gratuita. Per maggiori dettagli, è possibile contattare il Centro ai numeri 075/5046905 – 6906 – 6901 o via e-mail: [email protected].

Il corso si terrà a Perugia e Terni e sarà strutturato in più edizioni, a partire da novembre. Ogni edizione avrà una durata di 8 ore, suddivise in 4 incontri di 2 ore ciascuno. Le lezioni saranno tenute da Mario Benedetti, ex poliziotto (foto) e istruttore federale di Krav Maga, affiancato da collaboratori certificati.

Durante le lezioni saranno affrontati tre moduli principali. Aspetti psicologici: gestione del disagio e della paura per permettere alle partecipanti di affrontare situazioni di pericolo in modo consapevole. Gestione delle reazioni: come controllare le reazioni fisiche e mentali in situazioni di stress; tecniche di autodifesa basate sul Krav Maga, una tecnica di difesa personale israeliana semplice e adatta a tutte.