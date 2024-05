Corsa a sindaco, lo sprint. La lista di ’Cantiere sociale’. Nafissi rilancia sul lavoro

È una campagna elettorale impegnativa e difficile quella che stanno conducendo i partiti politici e le associazioni eugubine per le elezioni amministrative che si terranno i prossimi 8 e 9 giugno, schiacciata com’è naturale dalla Festa dei Ceri e dal suo riverbero internazionale. In questo contesto si moltiplicano sul territorio le occasioni per illustrare iniziative e programmi dei vari candidati e coalizioni che si spendono con grande generosità: Vittorio Fiorucci, Rocco Girlanda, Leonardo Nafissi, Francesco della Porta, Alessia Tasso e Gabriele Tognoloni di Cantiere Sociale.

Proprio Cantiere Sociale ha indetto per venerdì 24 maggio, alle ore 18.45 al Bar Della Stazione, la presentazione della lista ’Cantiere Sociale – Sinistra’. Una lista di "donne e uomini ma soprattutto cittadini espressione del mondo del lavoro, quel lavoro tante volte disprezzato, sottopagato, e reso precario, che hanno deciso di dedicare a Gubbio tempo, energie e passione. Gubbio – spiega il candidato Tognoloni – deve avere un’amministrazione composta da persone aperte al dialogo, che abbiano un profondo rispetto dei cittadini".

Quella del 24 maggio sarà una giornata piena di appuntamenti, perché alle ore 18, nelle sale dell’hotel e ristorante Catignano di Gubbio si terrà un dialogo tra l’economista Stefano Zamagni e Leonardo Nafissi di Città Futura, sempre dedicato al tema lavorativo: "Anche un territorio come quello eugubino – spiega Nafissi – ha un gran bisogno di nuove idee e proposte innovative per rilanciare il tessuto economico e produttivo, guardando all’economia civile e a uno sviluppo realmente sostenibile". Tanti appuntamenti anche per quanto riguarda domani, giovedì 23 maggio: alle ore 17 il Centro Servizi Santo Spirito ospiterà un incontro dedicato al tema delle infrastrutture e trasporti in ambito comunale con ospiti l’assessore regionale Enrico Melasecche, il segretario regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti e il presidente della Seconda Commissione dell’Assemblea legislativa Valerio Mancini. In serata, precisamente alle ore 21, invece, il sindaco uscente Filippo Stirati, sempre al Centro Servizi Santo Spirito, avrà l’occasione di salutare la città e ripercorrere quanto fatto nei dieci anni di amministrazione comunale.