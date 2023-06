“Corpus Domini“ La festa inizia con la cena medievale

ORVIETO - Si apre con una cena dai sapori medievali il programma delle iniziative che porteranno alle festività del Corpus Domini e alla sfilata del Corteo Storico e del Corteo delle Dame. Domani sera a partire dalle 20 e 30 in piazza Monaldeschi arriva "Il Medioevo a tavola", appuntamento organizzato dall’associazione "Lea Pacini" e dal Comune. Il menù, realizzato in collaborazione con i ristoratori della zona, prevede lenticchie con trito di maiale, zuppa di fave con cubetti di pane, "Il mio cinghiale" e ciambelline al vino. La cena sarà accompagnata da animazioni in ambiente medievale. Il prezzo di partecipazione alla serata è di 28 euro, la prenotazione è obbligatoria. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 329 0134924 o rivolgersi al parrucchiere Meffi, in piazza della Repubblica, 16. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione la polizia municipale ha emanato un’ordinanza che prevede il divieto assoluto di sosta con rimozione in piazza Monaldeschi, su tutto il parcheggio riservato ai residenti del centro storico, dalle 8 di sabato 3 giugno fino alle 1 di domenica.