Coppia di anziani si perde nei boschi: salvata dai vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco che, con l’aiuto dell’elicottero, del 118 e dei Carabinieri Forestali, hanno ritrovato e portato in salvo due anziani pesaresi che si erano persi nei boschi a Padule. Si tratta di una coppia di coniugi sull’ottantina provenienti da Pesaro, che dopo aver parcheggiato l’auto nella zona industriale della frazione eugubina si era introdotta nell’area boschiva di Padule per andare in cerca di funghi. Quando si sono resi conto di aver perso l’orientamento e di non riuscire a trovare la via d’uscita, i due hanno avvertito i Vigili del Fuoco ma nonostante i tentativi la ricerca è proseguita per qualche ora. Si è reso necessario anche l’utilizzo del Drago vvf: l’elicottero è decollato da Arezzo e ha perlustrato l’area dal cielo. Alla fine la coppia è stata ritrovata in buone condizioni, anche se erano bagnati a causa di un forte scroscio di pioggia.

Dopo i controlli effettuati dal 118, i due coniugi sono tornati a casa con la propria automobile.