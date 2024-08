Contro le macchine a colpi di spranga

Distrugge a sprangate un’auto in sosta in una piazza di Foligno. Per questo è stato denunciato un 23enne che dovrà rispondere di danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Il giovane era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, rissa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L’atto, consumato pomeriggio e in un luogo molto frequentato, è stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza, che non hanno lasciato dubbi sulla dinamica dei fatti. Le immagini, infatti, ritraggono il 23enne il quale, giunto in piazza, scende dalla sua autovettura impugnando un oggetto simile ad una spranga e, successivamente, distrugge i quattro fanali di un’autovettura e lo specchietto retrovisore di un altro veicolo in sosta. Peraltro, in aggiunta alle telecamere, un prezioso aiuto è stato fornito ai poliziotti da alcuni testimoni oculari i quali, notata la scena, hanno rilevato dei particolari molto utili ai fini della successiva individuazione del giovane. Per il 23enne, che non ha fornito ai poliziotti, coordinati dal vicequestore aggiunto Adriano Felici, alcuna spiegazione in merito al suo comportamento, è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per i reati di danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.