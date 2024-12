Contributi a enti e associazioni. Dal tennis al consorzio in centro. Ecco a chi vanno le somme

Con la fine dell’anno, la Giunta comunale arriva alla sintesi di quelli che sono alcuni dei contributi che vengono erogati a enti e associazioni per l’organizzazione di manifestazioni socio-culturali, ricreative o sportive. In questo caso sono quasi tutti impegni assunti dalla precedente Giunta-Romizi. Ecco così che l’Esecutivo-Ferdinandi ha confermato di sostenere economicamente l’evento "Torneo Atp 125" organizzato dal Tennis Club Perugia e dal Mef Tennis events, che c’è stato nel capoluogo dal 9 al 16 giugno e di contribuire con 30.000 euro. Ammesso a contributo il Consorzio "Perugia in centro" per la realizzazione del progetto "Natale al centro" per 58.500 euro e l’Associazione "Gianluca Pennetti Pennella" per l’importo di 2.500 euro. In un’altra delibera c’è il contributo per manifestazioni organizzate durante l’anno: a Perugia Love Film sono andati 6.000 euro; La Casa degli Artisti Aps 2.000 euro; il Centro Universitario Teatrale di Perugia 2.000 euro; Teatro di Figura Umbro 5.000 euro; Associazione Lavori in Corso 450 euro; Officina delle Scritture e dei Linguaggi 700 euro. La Giunta ha confermato l’impegno economico verso il festival del Giornalismo (associazione il Filo di Arianna) per 10.000 euro e anche per la Fondazione "Guglielmo Giordano" 15.000 euro per l’evento "Seed Design Actions for the Future 2024", svoltosi a Perugia dal 25 al 28 settembre. E ancora per il Torneo Internazionale di Scacchi "Città d i Perugia" sarà dato un contributo di 1.000 euro; per lo spettacolo teatrale "Le Nostre Avventure" sono stati erogati 1.000 euro. Infine per la celebrazione dell’anniversario dell’80° della morte di Marcello Pucci Boncambi, un contributo di 100 euro.