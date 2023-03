Consiglio, manca il numero legale

TERNI – Il Consiglio comunale di ieri ha sollevato reazioni immediate. La segreteria comunale del Pd parla di "guerra nella destra" e commenta: "Manca il numero legale e salta il Consiglio comunale di fine mandato. Il peggior epilogo per Latini che ha appena ribadito la volontà di correre per un secondo mandato, ma forse ancora peggiore per gli alleati-nemici Fratelli d’Italia, che con Masselli sono titolari del bilancio in discussione a breve e che lanciano nella competizione lo stesso Masselli". Per Josè Maria Kenny: "Il mancato numero legale da parte dei consiglieri comunali del centro destra è una mancanza di rispetto alla cittadinanza ternana ma anche un chiaro indicatore del declino del governo della città".