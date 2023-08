Conservazione dei centri storici: Summer School a Orvieto

Esperti e studenti provenienti dall’estero arriveranno a Orvieto per l’International summer school, il corso di perfezionamento organizzato dalla “Scuola di alta specializzazione e Centro studi per la manutenzione e conservazione dei centri storici in territori instabili“ che si terrà dal 20 al 26 agosto coinvolgendo anche Todi. Il programma prevede la gestione delle foreste, del territorio, dell’acqua e del paesaggio nella stagione dei cambiamenti climatici per un aggiornamento professionale, scientifico e culturale, attraverso una didattica flessibile e di breve durata, articolata in lezioni frontali in aula ed esercitazioni all’esterno con dimostrazioni e visite tecniche. Orvieto ospiterà la cerimonia di apertura, il 20 agosto alle 17 al palazzo del Popolo, e due giornate di approfondimenti che si svolgeranno alla sede di Alta Scuola alla Madonna del Velo il 22 e 23 agosto. Attesi oltre 50 professionisti e studenti provenienti, oltre che dall’Italia, dall’Algeria, Siria, Moldavia, Romania, Brasile, Mali e Pakistan.