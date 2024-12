Confcommercio Foligno rilancia i corsi antirapina per commercianti dopo ondata di furti

"Ripartiremo con i corsi per i commercianti, sul comportamento da utilizzare in caso di rapina". A dirlo è stato il presidente di Confcommercio Foligno Aldo Amoni, interpellato sulla ‘questione sicurezza’ che sta riesplodendo nella terza città dell’Umbria. E’ di lunedì mattina, infatti, l’ultimo episodio, in un bar di via Chiavellati, quando il titolare si è visto minacciato con un cacciavite da un malvivente che voleva provare a sottrarre l’incasso.

Diversi furti sono avvenuti anche in altri bar del centro storico, tanto da far pensare ad una vera riesplosione della questione sicurezza. "C’è una questione sicurezza - dice Amoni - come ciclicamente, da tempo, riesplode. In questo periodo siamo di fronte al picco, come è facile vedere dalle notizie e dai giornali. Purtroppo, però, risolvere il problema non è facile. Le forze dell’ordine fanno quello che possono e lavorano al massimo delle loro possibilità. Poco prima della pandemia organizzammo, proprio in collaborazione con le forze dell’ordine, dei corsi per insegnare ai commercianti come comportarsi in questi casi. Devo dire che l’idea di poter ripartire con queste iniziative sarebbe un ottimo strumento per i commercianti. Uno strumento da aggiornare, probabilmente, anche in relazione alle nuove tecnologie oggi disponibili".

Quella di lunedì è stata una rapina in piena regola ma la scorsa settimana si erano verificati alcuni furti nei bar del centro Umami e Central Bar. "Siamo stanchi, ogni volta che chiudiamo non sappiamo se la mattina dopo troveremo danni e potremo riaprire", aveva detto Fulvio Rosi di Umami, che la scorsa settimana si era trovato a far fronte a due visite sgradite.

Le forze dell’ordine, dal canto loro, hanno aumentato i controlli e ieri a Foligno il prefetto Armando Gradone ha riunito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In quella sede saranno state analizzate, senza alcun dubbio, le problematiche del territorio e le possibile strategie per arginare il picco di episodi che si sta verificando in questi giorni.