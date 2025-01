SAN VENANZO L’Unitre di San Venanzo in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune, bandisce la decima edizione del concorso di poesia e narrativa in memoria di Saverio Marinelli. Il concorso, nel ricordo di Saverio, è volto a promuovere tra i giovani i valori di amicizia, solidarietà, rispetto dell’altro e gioia di vivere sui quali improntare il proprio stile di vita. L’obiettivo è suscitare il piacere della scrittura e della lettura mediante la poesia e il racconto, per vivere emozioni e sentimenti nuovi. Saverio Marinelli era uno studente di San Venanzo, scomparso ad appena 19 anni per una grave malattia genetica. Era un ragazzo speciale con un sorriso stupendo, che amava la vita. In una intervista ha detto: "Nonostante le mie difficoltà sono felice. La vita è sempre un dono meraviglioso. Mi piace studiare, esco con gli amici, seguo la mia Juve in televisione e ascolto tanto i Coldplay ma anche i Queen". Saverio lascia a tutti un patrimonio di valori spirituali: forza di volontà, coraggio e soprattutto amore per la vita.