Concessione gratuita dei locali di via Palermo ad Anci Umbria

Il Consiglio provinciale di Perugia nella sua ultima seduta ha approvato all’unanimità uno schema di contratto per la concessione in uso gratuito ad Anci Umbria dei locali situati al quinto piano dell’immobile di via Palermo 86/A. La decisione presa dall’assemblea è legata alla necessità di riorganizzare gli spazi del Palazzo di Piazza Italia, interessato dal 2023 da lavori di miglioramento sismico realizzati a piccoli cantieri e fasi, in modo da minimizzare i disagi per le attività lavorative.

In considerazione dell’avvio degli interventi al primo piano utilizzato dal 2017 da Anci, si è quindi trovata una nuova collocazione per gli uffici dell’Associazione. Una soluzione alternativa e temporanea pianificata fino a maggio 2026. Ma Anci Umbria non lascerà del tutto il centro storico, come precisato nel corso della seduta dal vicepresidente Sandro Pasquali, resterà presente un presidio istituzionale al secondo piano del palazzo della Provincia di Perugia, il tutto in linea con l’idea di una "Provincia sempre più casa dei Comuni".