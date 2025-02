Concerto della pianista. Letizia Michielon a Palazzo Gallenga

Per la stagione dell’Agimus, oggi alle 17 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri c’è il recital della pianista veneziana Letizia Michielon (nella foto), artista molto nota nel panorama non solo nazionale che torna ad esibirsi a Palazzo Gallenga: il programma del concerto comprende la “Fantasia in re minore“ e le “Sonate“ in do maggiore KV 279 e in fa maggiore KV 280 di Mozart e Notturni, Mazurke, Valzer e Studi di Chopin.

Letizia Michielon, si è diplomata appena sedicenne, al Conservatorio “Benedetto Marcello”di Venezia e giovanissima ha intrapreso una carriera che l’ha portata in pochi anni ad esibirsi nelle più prestigiose sale da concerto di tutto il mondo. Nel 2024 ha debuttato in Giappone e Cina, quest’anno eseguirà alcune sue prime assolute al Padiglione Italia all’Expo di Osaka 2025 ed esordirà a Mosca. A New York ha tenuto recital, lecture alla e prime assolute, è titolare di cattedra di pianoforte principale al Conservatorio “Tartini” di Trieste.