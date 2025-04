Con la “Rotta di Annibale“, il progetto Erasmus è alla fase finale

Alle battute finali il progetto Erasmus dedicato alla “Rotta di Annibale“, ovvero allo studio del percorso compiuto dal celebre condottiero attraverso i Pirenei e le Alpi (Building Europe on the steps of Annibal). Si è svolta nei giorni scorsi a Passignano la terza e ultima mobilità, con l’ospitalità da parte dell’istituto Dalmazio Birago ai docenti delle scuole partner: l’Ite Tosi di Busto Arsizio, l’istituto Condorcet di Nimes, l’istituto Arthur Rimbaud di Montpellier, gli istituti Vincente Ros e Miralmonte di Cartagena e Patrick Esteve membro dell’associazione Hannibal Barca. Sta dunque per giungere a conclusione il progetto biennale che vede scuole italiane, spagnole e francesi coinvolte in una serie di attività incentrate sulla cosiddetta rotta di Annibale e che condurrà tra le altre cose alla realizzazione di una guida dettagliata del cammino annibalico da Cartagine a Roma, con immagini, mappe e descrizioni. In particolare gli studenti hanno lavorato al racconto cartografico della Rotta di Annibale, sulla piattaforma Geoproject. Tale lavoro, quasi giunto a conclusione, porterà ad una guida dettagliata del cammino di Annibale da Cartagine a Roma. "Uno dei momenti più arricchenti della mobilità – riferisce ancora la scuola – è stata la conferenza del dottor Brizzi, che ha approfondito la figura di Annibale, l’eroe cartaginese, offrendo nuove prospettive per il suo studio in classe. Brizzi insieme al collega Gambini, ha fatto rivivere ai partecipanti il contesto e le diverse fasi della battaglia del Lago Trasimeno, svoltasi nel sito di Tuoro sul Trasimeno nel 217 a.C., La visita si è conclusa presso il centro di documentazione di Annibale dove è intervenuta anche la Legio Tauro, che ha illustrato l’equipaggiamento dei legionari dell’epoca". I sindaci di Passignano e Tuoro, sostenitori del progetto Erasmus+, sono stati invitati alla cena ufficiale della mobilità svoltasi a Tuoro.