Con “I Miserabili“ il grande musical torna al Pavone

Il musical della meraviglie irrompe al teatro Pavone, in questo intenso periodo di pre-apertura . L’appuntamento, doppio, è per domani e domenica, sempre alle 21.15 con “I Miserabili“ della Compagnia Innuendo che festeggia i suoi prima dieci anni di attività dopo aver presentato con successo grandi opere moderne e e i pezzi più amati in diversi Gran Galà del Musical.

“I Miserabili“ (nella foto di Francesca Boccabella) è tratto dal celeberrimo romanzo di Victor Hugo ed è uno spettacolo in italiano, con liriche originali di Innuendo e un cast di trenta artisti tra cantanti-attori, corpo di ballo, personale tecnico e artistico. Adattamento e regia sono di Lorenzo Dionigi, i protagonisti sul palco sono Matteo Angeletti nel ruolo di Jean Valjean, Dimitri Pianese in quello di Javert, Alessandra Curti che interpreta Fantine, la bambina Emily, Sara Chianella Lucia Dionigi. Grazie anche ai testi completamente in italiano di Matteo Angeletti, il musical rinnova la potenza narrativa dell’opera adattandola a un linguaggio contemporaneo, a livello scenico e musicale con l’obiettivo di far risuonare anche nel mondo di oggi i temi de “I Miserabili“, cioè la lotta per la giustizia, la redenzione, il sacrificio, il rispetto della dignità umana, l’assurdità della prevaricazione e della violenza. La musica avrà un ruolo centrale nell’accompagnare le emozioni dei personaggi, mentre scenografia e luci d’effetto creano ulteriori suggestioni. cantanti-attori, corpo di ballo, Informazioni e biglietti disponibili al numero 333.9495220 oppure online sul sito www.innuendoacademy.net