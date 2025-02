Commissione sull’antimafia. Fabrizio Ricci nuovo presidente

Fabrizio Ricci, consigliere regionale di Avs, è il presidente della nuova Commissione d’inchiesta dell’Assemblea legislativa dell’Umbria "Analisi e studi su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose, corruzione e riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti". È stato eletto con quattro voti su sette nella prima riunione che si è svolta il 20 febbraio. Vicepresidente, con tre voti, Eleonora Pace, FdI. Gli altri membri della Commissione sono Bianca Maria Tagliaferri (Umbria domani-Proietti presidente), Donatella Tesei (Lega), Luca Simonetti (M5s), Andrea Romizi (FI), Stefano Lisci e Letizia Michelini (Pd). Il neoeletto presidente Ricci - riferisce Palazzo Cesaroni - ha affermato di accogliere questo incarico "con grande emozione". "Anche in virtù - ha aggiunto - del mio percorso personale che per tanti anni mi ha visto impegnato nell’antimafia sociale ed in particolare in Libera, l’associazione fondata da don Luigi Ciotti, alla quale devo moltissimo. Cercherò, insieme a tutte e tutti i componenti della Commissione d’inchiesta, di portare avanti il lavoro che ormai da tanti anni vede la Regione impegnata in prima linea nella costruzione degli anticorpi, culturali e sociali."