Commercio, partita a carte scoperte. Incontro tra operatori e Giunta

Nuova vita per il Consorzio ‘In Centro’, mentre i commercianti incontrano l’amministrazione comunale per fare un punto sull’andamento del settore. Sono stati rinnovati il presidente e il consiglio direttivo dell’organismo che raccoglie gli operatori del centro storico. Il presidente è Tommaso Merendoni, vicepresidente Federico Masciolini e ci saranno nel consiglio Luca Retti, Giacomo Lattanzi, Samuele Ciccioli, Paolo Berti ed Evaristo Pacchia. In consiglio, per la Confcommercio, ci sarà anche Aldo Amoni.

Intenzione dell’organizzazione e del ricostituito Consorzio è di puntare su molti eventi e tra le prime priorità messe al centro dell’attenzione c’è la “Notte Rosa“. Sul fronte del commercio, intanto, mercoledì si è tenuto un incontro tra una trentina di commercianti della città e il Comune, promosso dal presidente di Confcommercio Foligno, Aldo Amoni. Per il Comune hanno partecipato gli assessori Elisabetta Ugolinelli, Alessandra Leoni, Michela Giuliani, la dirigente Anna Conti e la comandante della polizia locale, Simonetta Daidone.

Diverse le istanze che i commercianti hanno posto sul tavolo degli amministratori. Tra le diverse idee, c’è il ritorno della fermata della navetta in piazza Matteotti. Si chiedono sempre più eventi dal Comune ed è stato messo sotto particolare osservazione il Natale e le manifestazioni collegate che sono state realizzate, con l’idea da parte di più di qualcuno che forse si poteva fare di più. C’è però anche chi ha risposto alle criticità evidenziando come siano stati non molti gli esercenti a contribuire.

Confermato l’ottimo giudizio sui Primi d’Italia, trainanti per il turismo e per l’economia in particolare del centro. Confermato il giudizio positivo anche sulla Festa dela Quintana. Giudizio positivo, da parte dei commercianti, anche sull’operazione dei parcheggi scontati al venerdì e al sabato, con l’idea di prorogare almeno fino a San Valentino tale iniziativa.

Il Comune ha raccolto gli spunti, ha preso appunti e ha promesso di riconvocare tutti tra un mese, con l’obiettivo di rispondere a tutte le osservazioni e le istanze che gli operatori hanno posto su tavolo dell’amministraizone. C’è dunque grande fermento intorno al commercio cittadino e dovrebbe riunirsi a breve anche la cabina di regia per l’economia, chiesta da Confcommercio e da tutte le associazioni di categoria della città, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e non solo.

Alessandro Orfei