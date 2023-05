"Conoscere per sapere e soprattutto capire: come non cadere nella rete delle fake news". Questo il titolo dell’evento che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Trinci e che ha coinvolto oltre 150 ragazzi delle scuole superiori di Foligno. L’appuntamento è stato organizzato nell’ambito del progetto "Il quotidiano in classe", promosso fin dal 2000 dall’Osservatorio permanente giovani editori di Firenze in favore delle scuole secondarie superiori dell’intero territorio nazionale, e sostenuta da oltre 15 Fondazioni di origine bancaria a livello nazionale. A livello locale può contare sul supporto della Fondazione Carifol, con l’obiettivo di favorire il percorso di crescita ed educazione alla cittadinanza, attraverso la lettura dei giornali. Sul territorio di Foligno gli studenti possono lavorare settimanalmente in classe con quattro testate a confronto: due grandi giornali di cronaca nazionale come il Corriere della Sera e La Repubblica, un giornale leader a livello territoriale come La Nazione e per le classi IV e V anche Il Sole 24 Ore. All’evento di fine anno scolastico hanno partecipato il giornalista di Sky TG24 Luigi Casillo. In collegamento video ha portato il suo contributo il professor Carlo Sorrentino Professore Ordinario di Sociologia dei Processi Culturali presso l’Università degli Studi di Firenze. L’incontro introdotto dal Responsabile delle Relazioni Esterne dell’Osservatorio Pierfrancesco Salvetti ha visto anche l’esordio assoluto in pubblico della neo Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno Monica Sassi, accompagnata dal Segretario Generale della Fondazione Cristiano Antonietti. La presidente ha ribadito la volontà dell’ente di Palazzo Cattani di essere parte di un patto più ampio tra la scuola e la società.