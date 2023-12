Come cambia il quartiere. Ponte San Giovanni: la piazza del Mercato sarà tutta al coperto

Mentre prosegue l’iter degli interventi ricompresi all’interno del Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) che prevede nel quartiere di Ponte San Giovanni opere finalizzate a ridisegnare il volto dell’area in passato oggetto di una eccessiva cementificazione, emergono in primi dettagli sul progetto della nuova piazza del Mercato. In generale con il Pinqua sono previsti, tra gli altri, interventi sul verde pubblico, sull’edilizia scolastica, sulla socialità, sulle infrastrutture viarie e sulla cultura, con valorizzazione dei siti archeologici etruschi.

Nell’ambito del Programma, ammesso a finanziamento nel Pnrr per un importo complessivo superiore ai 30 milioni di euro, è previsto, tra i punti caratterizzanti, l’intervento relativo al cosiddetto "asse della centralità", che si snoda lungo il percorso di via Cestellini, dall’intersezione con via Manzoni a nord fino a quella con via Bochi a sud. L’area interessata dal progetto comprende dunque anche l’attuale piazza del Mercato, il tratto di via della Scuola che si sviluppa verso est, il parco pubblico di fronte al Cva, una porzione di strada pedonale posta davanti alla Parrocchia di San Bartolomeo e il primo tratto a ovest di via Bochi A tal proposito in giunta, nel corso dell’ultima seduta, è stato approvato il progetto esecutivo che tiene conto anche dell’aggiornamento del finanziamento (+20%) tramite le somme previste nel fondo per l’avvio delle opere indifferibili; per l’effetto il finanziamento complessivo per questa azione si attesta sui 4,2 milioni di euro.

Il progetto prevede la realizzazione, nell’area dove attualmente si tiene il mercato settimanale, di una piazza coperta di 1200 metri quadri collocata in mezzo al verde per concerti, incontri ed eventi collettivi, con spazi per sport, area giochi, spazi per anziani.

Lungo la via, contestualmente, verranno realizzati: una pista ciclabile, un nuovo ed ampio marciapiede con arredi urbani e verde. Infine si procederà alla riqualificazione dell’area di parcheggio e dell’ex area per cani ubicate nei pressi del palazzetto dello sport.