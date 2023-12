Colpo della Bmg: preso Battistelli fra i pali

Uno dei colpi più importanti del mercato invernale arriva proprio dopo la chiusura del 22 dicembre. Grazie al nuovo regolamento, infatti, sarà possibile rescindere i contratti fino al 4 gennaio 2024, con l’obbligo però di ritesserarsi con la nuova società entro il 5 gennaio. Simone Battistelli (88) rescinde così con l’Angelana per approdare all’Atletico Bmg. C’è l’accordo fra il giocatore, l’Angelana e la Bmg, con il ds Alvaro Arcipreti pronto a regalare a Francesco Farsi un portiere che il nuovo tecnico conosce bene per averlo allenato a Cannara prima in Eccellenza poi in serie D, e del quale ha grande stima. Una trattativa sbloccata dal ritorno, dopo il prestito in serie D alla Varesina, di Gianluca Buini (04) a Santa Maria degli Angeli. Il ritorno del classe 2004 fra i pali consente a Cotroneo di poter contare su un under di spessore e, per di più, in porta. Ecco così l’assalto della Bmg a Battistelli. Si chiuderà dunque dopo appena un mese l’avventura di Davide Borsellini (99) all’Atletico Bmg. Diverse richieste per il portiere romano. Battistelli esordirà domenica 7 gennaio, nella sfida contro lo Spoleto.

Nicola Agostini