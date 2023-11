"Colletta alimentare" in 15 negozi del territorio

GUALDO TADINO – Torna oggi la Giornata nazionale della Colletta alimentare 2023, in 15 punti vendita nell’intero territorio comunale gualdese e nei comuni di Fossato di Vico e Sigillo. L’iniziativa è stata presentata alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, del responsabile del banco alimentare di Gualdo Tadino, Giuseppe Ascani, e di Valter Venturi, Presidente del banco alimentare dell’Umbria e vede la collaborazione di numerosi soggetti tra enti, associazioni ed imprese. "Quest’anno – le parole di Giuseppe Ascani – abbiamo contattato tutti i negozi di alimentari del territorio comunale, che hanno nuovamente aderito insieme ad altre attività economiche. Tutti gli alimenti raccolti verranno distribuiti nel nostro territorio". "Questa giornata – ha aggiunto Valter Venturi – ha assunto nel corso degli anni un’importanza sempre maggiore, permettendo di recuperare parte di ciò che viene sprecato per donarlo alle famiglie e alle persone in situazione di povertà. La colletta alimentare 2022 in Umbria ha permesso di raccogliere 133 tonnellate in 274 punti vendita coinvolgendo 1500 volontari. Mi auguro quindi, ma sono certo sarà cosi, anche quest’anno una risposta importante da parte del popolo gualdese". "Personalmente ho solo cercato di poter far collaborare tra di loro tutte le associazioni – ha sottolineato il sindaco Presciutti – Ringrazio tutti coloro che si stanno prodigando e si prodigheranno alla riuscita della raccolta, che coinvolge anche i negozi alimentari di prossimità".