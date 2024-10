"Colacem non inquina": lo dice il nuovo Rapporto di sostenibilità

GUBBIO – È stato pubblicato fa il Rapporto di Sostenibilità di Colacem, in conformità agli standard del "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards", secondo l’opzione "massimo livello di completezza". Il documento è stato revisionato da Deloitte, società terza esaminatrice. Tra i punti focali del documento si trovano i sistemi di filtri ibridi installati in tutti gli stabilimenti Colacem, che hanno permesso di migliorare le emissioni specifiche di polveri che nel 2023 hanno raggiunto il livello più basso di sempre. Nel Rapporto viene messa in evidenza anche l’impegno verso la decarbonizzazione grazie all’adozione delle BAT (Best Available Techniques) per produrre cementi con un fattore di emissione ridotto. Il dialogo trasparente è la base delle relazioni aperte e collaborative con tutti gli stakeholder. "Gli stabilimenti Colacem, moderni e sicuri, sono sempre aperti a coloro che intendano visitarli, per comprendere come viene prodotto il cemento. Il rapporto completo è disponibile nella sezione Sviluppo Sostenibile del sito web colacem.it".