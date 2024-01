Club Velico Stella d’argento: "Un anno eccezionale"

Per il Club Velico Castiglionese il riconoscimento del Coni con la Stella d’Argento al merito sportivo è stato il coronamento di un 2023 eccezionale. L’anno era iniziato con la vittoria di Niccolò Giomarelli, che dopo il 2° posto del 2022, ha vinto il campionato mondiale 2023 classe O’Pen Skiff Under 17 a Rimini, collezionando nel 2023 un Oscar della Vela a Genova e il primo posto nel ranking nazionale per la sua classe. Mavie Ceccarelli, sempre al mondiale di Rimini, ha ottenuto un bel 3° posto femminile e 13° assoluto. A Venezia, al campionato italiano Micro Class, Lorenzo Carloia, Luca Coppetti e Stefano Garzi sono giunti secondi assoluti. Isabella Conciarelli, Marta Morbidelli, Lisa Zucchini, hanno vinto nella categoria Cruiser.

Per il Club è stato anche l’anno del compleanno, del mezzo secolo di vita, festeggiato il 7 ottobre nella propria sede con la partecipazione di oltre 250 tra soci e ospiti. Il libro "1973 - 2023, Club Velico Castiglionese, Cinquant’anni di vela", con aneddoti e ricordi, foto e testimonianze dei protagonisti, ne parla diffusamente. Ed infine, il riconoscimento di questi giorni da parte del Coni, con l’attribuzione della Stella d’Argento, dopo quella di Bronzo nel 2017. Giovanni Malagò, presidente nazionale, nelle sue congratulazioni, cita i tanti anni di attività e il riconoscimento del Coni per il contributo dato alla crescita e all’affermazione dello sport italiano: per chi vive e si impegna nello sport è una grande ricompensa al lavoro e all’impegno del nostro Club Velico.

Anche la Regione, nelle settimane scorse, ha riconosciuto i meriti: "I risultati ottenuti dagli atleti del Circolo Velico Castiglionese contribuiscono a tenere alto il nome dell’Umbria nel mondo dello sport, dimostrando anche la caparbietà, la dedizione e la costanza di chi ottiene risultati allenandosi su un lago non enorme ma di certo spettacolare come il Trasimeno".