Clima e diritti. Il Comune cambia lo Statuto

Lotta ai cambiamenti climatici, politiche a sostegno della transizione ecologica e della neutralità climatica, ma anche inclusione sociale delle persone con disabilità e partecipazione dei giovani alla vita della comunità entrano nello Statuto del Comune di Assisi. Il consiglio municipale, nella più recente seduta, ha infatti approvato, all’unanimità dei presenti in aula, modifiche ad alcuni punti del documento che fissa i principi fondamentali dell’ente e della sua organizzazione, rispetto alla versione entrata in vigore nel 2014. Si tratta degli articoli 1 e 9, dedicati rispettivamente a "Finalità e valori sociali" e a "Valori sociali e della persona" nei quali sono state inseriti parti che vanno a rafforzare alcuni aspetti e alcune tematiche. Sul tema del clima (a margine dei lavori del Consiglio, è intervenuto anche l’assessore regionale all’ambiente, Thomas De Luca), il Comune "riconosce il grave rischio contemporaneo e le conseguenze locali e globali dei cambiamenti climatici per l’integrità e la sopravvivenza delle specie viventi" e "nell’ambito delle proprie competenze, sviluppa politiche volte all’adattamento delle comunità e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, al fine di ridurre e mitigare gli effetti delle crisi climatiche nel territorio comunale e in ogni altro ambito di competenza", come ad esempio nel territorio del Parco del Monte Subasio.