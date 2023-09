’Clean Up Day’ a Paciano. Contro rifiuto selvaggio

A Paciano scatta il “Clean Up Day“, l’iniziativa inserita all’interno della campagna europea contro il littering e l’abbandono dei rifiuti. L’appuntamento per i volontari di "Puliamo Paciano" è per sabato 16 settembre alle 14,30 in Piazza S. Maria da dove si partirà per la raccolta e pulizia straordinarie dei rifiuti lungo le principali strade di accesso al borgo, presso gli spazi verdi pubblici e in alcune aree boscate fuori dal paese. I partecipanti saranno divisi per gruppi, muniti di guanti e sacchi per la raccolta. I rifiuti verranno poi conferiti in ricicleria. "Abbiamo iniziato Let’s Clean Up Paciano nel 2014 ed ormai è diventato un appuntamento tradizionale – spiega Leslie Busby del Centro Terzo Millennio –. Il gesto quotidiano di ogni cittadino conta, così come altrettanto preziosa è l’azione collettiva, sia autorganizzata che partecipativa degli eventi istituzionali"."Let’s Clean Up Europe" è promossa in collaborazione con il Comune di Paciano e l’Associazione Congrega.