Ultimo concerto per la seconda edizione di “Musica senza confini“, il festival promosso dall’associazione Adei: dopo Patrizio Destriere, Michael Venturini e Lisa Manara a Monte Castello di Vibio, il cartellone si chiude oggi alle 19 sulle note di Claudio Vignali in Trio nella chiesa della Madonna delle Grazie, a Lippiano di Monte Santa Maria Tiberina.

In scena con Vignali, al piano, ci sono Gabriele Evangelista al contrabbasso e Ruben Bellavia alla batteria. In repertorio musiche originali del pianista, jazz, musica classica, melodie famose di Nino Rota e Ennio Morricone, arrangiate per questo trio che unisce alcuni tra i talenti più affermati del jazz italiana e non solo.