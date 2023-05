Claudio Capotondi protagonista di ’Scultori a Brufa’

Si apre domattina l’edizione 2023 di “Scultori a Brufa. La strada del vino e dell’arte“, dopo l’annullamento della data del 16 aprile per il maltempo. L’artista invitato quest’anno per l’opera permanente è il maestro Claudio Capotondi che ha realizzato la scultura “Sferosnodesploso”: verrà ufficialemte inaugurata domani alle 11.45 con cerimonia in Piazza Mancini alla presenza dell’artista, del critico d’arte Lorenzo Fiorucci che ha curato il progetto, delle autorità e di tutta la comunità. Poi il taglio del nastro davanti alla scultura di Capotondi collocata nel Parco delle Sculture: “Sferosnodesploso” è alta 4 metri circa e ha un diametro di 2 metri e mezzo. E’ realizzata in acciaio e rivestita con resina epossidica bunded bronze (resina metallo fuso bronzo). Lo stelo è realizzato in acciaio trattato con prodotti specifici. "Il senso dell’opera, dal forte impatto visivo, è quello di fissare il momento di un’esplosione di un corpo geometrico nello spazio – dice Fiorucci –. Un’opera monumentale, di difficile realizzazione per la forma e i materiali adottati, che ha richiesto competenze tecniche specifiche".

Claudio Capotondi, artista di Tarquinia, vanta una lunga esperienza alle spalle di sculture ambientali in giro per il mondo. Da domani al 4 giugno, nella Sala polivalente comunale si potrà visitare una mostra dei suoi progetti ambientali con una selezione di 15 scatti fotografici, il bozzetto tridimensionale in scala 1 a 4 e il disegno progettuale dell’opera di Brufa. Lunedì mattina Capotondi incontrerà gli studenti dell’Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona.