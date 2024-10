Claudio Baglioni riparte dal Lyrick con il nuovo tour

Parte da Assisi e fa tappa anche a Spoleto il nuovo tour di Claudio Baglioni (nella foto) che torna nei teatri con “Piano di Volo soloTris“, il terzo, nuovo e perfezionato capitolo del suo fortunato progetto live Solo iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023.

Per il debutto l’amatissimo cantautore romano ha scelto l’Umbria. Il tour inizierà infatti giovedì 21 novembre dal Lyrick di Assisi dove sarà in concerto anche venerdì 22 e sabato 23. Altre tre date sono attese al Teatro Nuovo Menotti di Spoleto dal 6 all’8 marzo. Sarà un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. "Un’impresa innovativa e sempre rinnovata– dice l’artista nei suoi canali social – nella quale l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create e costruite dall’autore - quando erano ancora soltanto “sue” - e, subito dopo, cercano atmosfere inedite, itinerari sconosciuti e luoghi stupefacenti verso cui andare". Biglietti su Ticket One.