Città di Castello ha perso quasi duecento residenti

CITTÀ DI CASTELLO – Quasi 5000 carte di identità rilasciate (di cui 100 cartacee), attività di supporto per 57 matrimoni civili e 1 unione civile, 1.715 atti di stato civile comprendenti nascite, decessi, cittadinanze, matrimoni, separazioni e divorzi, 116 verbali di pubblicazioni di matrimonio: gli atti di nascita – iscritti e trascritti anche dall’estero e compresi i riconoscimenti e le adozioni - sono stati 429; per i decessi, gli atti formati per evento avvenuto all’interno del comune ed indipendentemente dalla residenza del soggetto deceduto, sono stati 602 oltre a 64 trascrizioni di eventi avvenuti fuori comune.

Nel corso dell’anno 2024 anche il Censimento permanente della Popolazione (ISTAT) ha rappresentato un’attività straordinaria che, sin dal 2018, interessa annualmente il Comune di Città di Castello. A tal proposito, va sottolineato che grazie all’impegno di tutto il personale dei Servizi Demografici, il Comune di Città di Castello ha già concluso le operazioni del Censimento, risultando ancora una volta il primo della propria fascia demografica e campionaria in Umbria.

Sono alcuni dati della intensa attività dei Servizi Demografici (responsabile, Daniela Salacchi), nel corso dell’anno 2024, che, oltre al consueto lavoro di sportello, hanno svolto altre numerose procedure sia ordinarie che straordinarie, legate soprattutto alla naturale evoluzione ed informatizzazione di procedimenti e servizi, fra cui la gestione delle liste elettorali, della Popolazione residente ed AIRE (Italiani residenti all’Estero) nella nuova piattaforma ANPR (Anagrafe Nazionale della popolazione residente), apportando importanti innovazioni e vantaggi per il cittadino.