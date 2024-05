Città colorata da balconi fioriti e infiorate

Nell’ambito della dodicesima edizione di “Orvieto in Fiore“ (nella foto la presentazione) torna il tradizionale concorso “Finestre, balconi, vie, spazi esterni e vetrine in fiore con i colori dei quartieri“ promosso dal comitato cittadino dei Quartieri e dalla sezione di Fidapa Bpw Italy. Tutti i cittadini, residenti nel comune di Orvieto, sono invitati a partecipare iscrivendosi, utilizzando l’apposito modulo, ancora disponibile presso l’Ufficio Informazioni Turistiche in Piazza Duomo, come singoli o come vie piazze spazi esterni, vetrine, associazioni, addobbando con fiori, piante, bandiere, stendardi con i colori del quartiere di appartenenza, Corsica, Olmo, Serancia, Santa Maria della Stella. I partecipanti, previa esposizione del numero di iscrizione ricevuto, hanno inviato l’allestimento entro ieri . La proclamazione dei vincitori e conseguente premiazione si svolge oggi, in piazza san Giovenale. E oggi è anche il grande giorno delle infiorate: i quadri saranno completati dai maestri infioratori sui bozzetti realizzati dai ragazzi del liceo Artistico Livio Orazio Valentini per essere sottoposti alla valutazione della giuria di esperti che, a partire dalle 17.30, sarà accompagnata nel suo percorso dalla musica della Filarmonica Luigi Mancinelli. Domani, dopo la tradizione discesa della Palombella, alle 12 in piazza Duomo, riprenderà il programma di “Orvieto in Fiore” alle 16.30 con la partenza da Piazza Cahen del Corteo dei figuranti. Alle 18 in Piazza del Popolo si svolgerà lo spettacolo medievale del Torneo dei Balestrieri che, insieme ai punteggi assegnati alle infiorate, concorrerà alla designazione del quartiere che vincerà il Palio della Palombella.