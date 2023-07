Circola con l’auto sotto sequestro che ha in custodia

GUBBIO – Nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale nella cittadina, i carabinieri di Valfabbrica hanno fermato una vettura condotta da una trentasettenne originaria di Gubbio. Alla richiesta dei documenti, la donna ammetteva di non averli con sé e i Carabinieri hanno effettuato ulteriori controlli, da cui è emerso che la l’auto, affidata in custodia alla donna, era stata sequestrata una settimana prima dalla Polizia Stradale di Perugia perché priva dell’assicurazione. L’eugubina, a fronte della contestazione, ha cominciato ad inveire contro i militari ed è stata contravvenzionata per guida senza assicurazione e per aver circolato con un veicolo sequestrato, accumulando verbali per un totale di 2.700 euro, oltre al ritiro del veicolo e alla successiva confisca. È stato accertato che la donna aveva percorso oltre 2.500 km con l’auto sequestrata: avviate le procedure per la revoca della patente.