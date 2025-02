Cioccolentino 2025 dal 13 al 16 animerà il centro

TERNI Cioccolentino 2025 animerà il centro storico dal 13 al 16 febbraio. Tanti gli appuntamenti previsti a cavallo della festa del patrono San Valentino, il 14.

Per chi ama il cake design c’è la possibilità, dal 13 al 15 alle 17.30 di partecipare al laboratorio. Con la cake designer Elisa Giovannetti i partecipanti potranno scoprire i segreti della pasticceria, i trucchi e le tecniche, l’arte del cake designer per trasformare la propria torta in un progetto unico, da comporre e modellare a seconda dell’occasione.

Durante i dolci giorni di Cioccolentino c’è anche la possibilità di realizzare una torta con mamma. Un appuntamento pensato per far vivere una dolce giornata alle mamme insieme ai propri bambini, veri e propri piccoli eventi di pasticceria, cake design e cucina. Al termine del laboratorio i partecipanti potranno portare via la propria torta.

Gli orari sono: giovedì 13 e venerdì 14 febbraio alle 16 e alle 17.30; sabato 15 alle 11.30, 16 e 17.30, domenica 16 alle 11.30 e alle 16.

Da non perdere anche il corso di pasticceria per bambini giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15.