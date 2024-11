Cinema, teatro, musei gratis: "Ragazzi venite a scoprire l’arte"

Andare insieme a teatro, nei musei o in altri spazi di cultura e divertimento per vivere esperienze significative in termini di socializzazione, inclusione, amicizia e crescita personale. E’ quanto propone il programma di eventi, gratuiti e accessibili, rivolti agli alunni dai tre ai 17 anni, in particolar modo a coloro che si trovano in una condizione di disabilità, promosso dal Comune di Perugia, con l’assessora Francesca Tizi, in collaborazione con le cooperative Borgorete e Polis. Una serie di attività culturali, che spaziano dai tour alla scoperta di Perugia e del castello di Castagnola, agli spettacoli teatrali e alla “cena con delitto“, nella consapevolezza di quanto la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale sia un elemento determinante per il benessere dei giovani, capace di stimolare gli apprendimenti, promuovere l’inclusione sociale e sviluppare una cittadinanza attiva e consapevole. Le attività iniziano domani e terminano il 28.