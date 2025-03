Ciak a Perugia Al via le riprese di “Illusione“

Primi ciak per “Illusione“ nel cuore dell’acropoli. Le riprese del nuovo, attesissimo film di Francesca Archibugi sono sbarcate ieri in città che per un’intera settimana farà da sfondo, con i suoi scorci più suggesttivi e le sue piazze più belle, a una vicenda ad alto tasso emotivo: le dinamiche di potere tra giovani donne vulnerabili e uomini ricchi e influenti raccontate attraverso le indagini di un magistrato (Jasmine Trinca) su un giro di prostituzione con legami con l’Europa dell’Est e con il Parlamento Europeo. Nel film Perugia è la città di partenza dell’indagine e proprio da qui è iniziata la produzione targata Fandango con altri partner europei.

Il primo set, in mattinata, è stato allestito in piazza Lupattelli e nella chiesa di Sant’Agostino con Vittoria Puccini, poi nel pomeriggio la troupe si è spostata in piazza Matteotti: e qui con il tribunale sullo sfondo e svariate comparse sono state girate numerose scene, davanti a tantissimi curiosi che fino a sera hanno assistito con grande interesse ai ciak battuti dalla celebre regista. Sul set si sono susseguiti Michele Riondino (con una scena in bicicletta da via Mazzini), Jasmine Trinca e Filippo Timi, perugino doc.

Oggi le riprese proseguono in piazza Matteotti (anche con scene dentro un esercizio pubblico), domani si spostano in piazza Danti, piazza Piccinino e Porta Sole e tra le location coinvolte ci sarà la Strada Bellocchio - San Faustino.

"Operazioni come questa sono importanti perché offrono visibilità alla città, creano indotto economico e magari riescono a valorizzare anche le professionalità del territorio" è il commento dell’assessore comunale Fabrizio Croce che con gli uffici dell’amministrazione ha fornito ampio supporto alla produzione. In questi mesi Perugia è stata scelta da numerosi film e serie tv. "Siamo in una fase – spiega – in cui queste proposte ci arrivano in maniera un po’ casuale, l’auspicio è che in futuro con l’Umbria Film Commission si riesca a fare un lavoro di pianificazione e programmazione più costante e organizzato".