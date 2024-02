"Ci sono dodici ordigni a scuola". Allarme-bomba alla “Mazzini“

TERNI - Prima il furto (i ladri si sono portati via una trentina di talbet e un computer), ieri mattina l’allarme bomba. Per la scuola primaria “Mazzini“ non c’è pace in questi giorni. All’apertura della sede di via Carrara, nell’edificio c’era già parte del personale ma non ancora i bambini, è arrivata una telefonata: una voce femminile annunciava in italiano, a quanto sembra senza particolari inflessioni dialettali, la presenza all’interno dell’istituto di dodici ordigni. Sì, dodici. Subito è scattato l’allarme e sono state avviate le procedure di routine messe in campo in questi casi. La scuola è stata evacuata e la zona è stata interdetta al traffico per tutta la durata delle verifiche che, per fortuna, hanno dato esito negativo. Il personale della scuola e gli allievi sono potuti rientrare in classe, anche se molti genitori hanno riportato i figli a casa. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte della polizia.