Chiusa la biblioteca Villa Urbani Oggi sopralluogo dei tecnici

Nuvole nere all’orizzonte per la riapertura della biblioteca Urbani di via Pennacchi a Perugia. L’assessore Otello Numerini, infatti, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Elena Ranfa del Pd, ha annunciato che oggi verranno effettuate verifich, di tipo strumentale affidate a soggetto esterno specializzato. zSolo all’esito di queste sarà possibile stabilire le cause del fenomeno ed estensione e grado di ammaloramento degli intonaci ed eventuali interventi di messa in sicurezza". Il 15 febbraio scorso infatti si era staccato l’intonaco dal soffitto di uno dei locali al piano terra dell’immobile. Distacco che ha interessato una porzione di circa 10 metri quadri di intonaco di spessore di circa 78 centimetri. Numerini ha poi ricordato che l’immobile in questione era già parzialmente inibito all’uso essendo il secondo piano chiuso a causa di un forte ammaloramento della copertura riscontrato alcuni mesi or sono, anche se i due fenomeni non appaiono essere correlati". Dopo il sopralluogo odierno comunque. verrà aggiornato il programma di adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi e a quel punto sarà possibile stimarele risorse economiche necessarie alla rimessa in esercizio della struttura, aggiornando le previsioni già inserite nel programma triennale delle opere pubbliche (150.000 euro).