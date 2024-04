Cento figuranti in costume per la Passione di Cristo A Terni, rievocazione della Passione di Cristo con cento figuranti in costumi d'epoca tra il parco Campacci e la Cascata delle Marmore. Evento curato nei dettagli, dedicato a due Passionari scomparsi. Organizzazione impegnata per mesi, con patrocinio di enti locali e Diocesi.