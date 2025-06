I Micrologus in concerto a San Francesco al Prato

“Carnivalesque – Mascherata veneziana” è il grande concerto che l’ensemble Micrologus porta in scena oggi alle 18.30 all’Auditorium San Francesco al Prato: un viaggio tra sesso, poesia e scherzi in musica nella Venezia del XVI secolo, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Si ascolteranno musiche di Marchetto Cara, Francesco Patavino, Niccolò Piffero, Josquin des Prez, Heinricus Isaac, Ludovico Fogliano, Loyset Compere e anonimi del XV e XVI secolo. Un programma iconico dell’ensemble Micrologus che viene proposto per la prima volta in Umbria dopo essere stato eseguito negli Stati Uniti in Messico, Francia, Svizzera, Finlandia, Belgio, e aver ricevuto un Diapason d’Or dalla rivista francese Diapason. Micrologus porterà questo programma al Musikfestspiele di Potsdam il 20 giugno e, visto il gemellaggio con di Perugia, è stata colta l’occasione per presentarlo anche a livello locale.

I Micrologus sono stati fondati nel 1984 dai musicisti umbri Patrizia Bovi, Goffredo Degli Esposti e Gabriele Russo (con Adolfo Broegg scomparso nel 2006) per contribuire alla riscoperta e all’interpretazione della musica medievale basandosi sulla ricerca delle fonti. Oggi i tre fondatori si esibiranno con Enea Sorini, Andres Montilla, Marco Saccardin, Gabriele Miracle, Gianni La Marca, Leah Stuttard e Crawford Young, sempre con l’utilizzo di strumenti musicali che sono fedeli ricostruzioni di quelli dell’epoca realizzati da costruttori specializzati. Con questi hanno preparato oltre 50 produzioni, alcuni in forma teatrale, portandole in concerto in Europa, Americhe e Giappone.