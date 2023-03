Celebrazioni in onore di Sant’Ubaldo

Domenica 5 marzo ricorre l’831° anniversario della canonizzazione di Sant’Ubaldo, Patrono di Gubbio, risalente al 5 marzo 1192, primo anno del Pontificato di Papa Celestino III. In tale data, il beato Ubaldo è stato dichiarato Santo ed incluso nel canone ufficiale dei santi con la nota “Bolla” di canonizzazione nella quale il Pontefice, fra l’altro, invita gli Eugubini a continuare la celebrazione della festa in onore del Vescovo Ubaldo, tutti gli anni, “hilariter”, lietamente e con gioia.

Come lo scorso anno, la Famiglia dei Santubaldari, in sinergia con l’artista Laura Musella, soprano di fama internazionale, fondatrice e direttore artistico del Festival Omaggio all’Umbria 8e con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, della Diocesi di Gubbio, del Comune di Gubbio, della Fondazione di Perugia, di Sviluppumbria), ripropone nell’ambito delle celebrazioni dell’831° anniversario della canonizzazione di Sant’Ubaldo, il Concerto della Canonizzazione. Il Concerto, giunto alla XIV edizione, da anni evento di spessore da un punto di vista culturale e musicale, si terrà venerdì 3 marzo alle ore 18, presso la Basilica di Sant’Ubaldo.

Come avvenuto anche nelle precedenti edizioni, tra la prima e la seconda parte del concerto, la Famiglia dei Santubaldari nella persona del presidente Ubaldo Minelli consegnerà il premio “Civis, Pater, ac Pontifex Ubalde”, speciale riconoscimento ad un personaggio, storico, scrittore, ricercatore, che si è particolarmente contraddistinto per studi su Sant’Ubaldo. Quest’anno sarà premiato il professor Alessio Bologna, docente all’università di Pisa, autore di importanti studi e pubblicazioni sul Santo Patrono eugubino.

Le celebrazioni dell’anniversario della canonizzazione entreranno nel vivo domenica 5 marzo, a partire dalle ore 9, quando i fedeli e i ceraioli si ritroveranno in Cattedrale, per poi muovere la processione sotto la guida del vescovo Monsignor Luciano Paolucci Bedini verso la Basilica di Sant’Ubaldo, dove alle ore 11 sarà celebrata la Messa solenne. Come da tradizione, al termine della Messa, sempre all’interno della Basilica seguirà la cerimonia di formale investitura del Capodieci per l’alzata del Cero di Sant’Ubaldo del prossimo 15 maggio, Corrado Fumanti.