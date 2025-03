Cecilia, agronoma al servizio del mondo

PERUGIA - Cecilia Benda, un compagno e due figli, è una donna senza frontiere, ma è soprattutto una donna che ha scelto il proprio cammino di testa sua, mettendo le sue competenze al servizio della cooperazione internazionale. "Mi sono laureata in Scienze e Tecnologie Agrarie qui a Perugia, e per due anni ho lavorato in uno studioprofessionale, ma volevo fare qualcos’ altro. Ho letto un annuncio che si cercava un agronomo, per andare due anni in Malawi, fu allora che conobbi il professor Fabio Santucci. So che c’erano anche altri candidati, fui intervistata, e mi presero. presero. Era un progetto dell’associazione Amici del Malawi, per mettere su un corso di agricoltura sostenibile presso la scuola di Thondwe, vicino a Zomba. Fu un bel salto, studiai molto, lì vicino c’era una stazione di ricerca dell’ Icraf, una struttura del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, che si occupa di agro-forestazione. Questo progetto - racconta Benda - era una finestra sul mondo. Al termine dei due anni, di nuovo grazie a Santucci ebbi un contratto in Swaziland, con il Cospe una Ong italiana, che si occupava anche di HIV, salute, educazione, sviluppo economico ed ambiente. Capii quindi che dovevo allargare le mie conoscenze, e per oltre un anno sono stata a Dublino, per fare un master in Ambiente e Sviluppo al Trinity College". Ora dal 2022 Benda vive in Svizzera. "Dopo un lungo processo selettivo sto infatti con il Comitato Internazionale della Croce

Rossa, come global agronomist", spiega. Di lei il suo professore dice: "Cecilia è una donna incredibile. A lei e ad un altra mia ex allieva che gira il globo ho solamente fatto vedere delle porte, poi sono state loro a decidere di varcarle... ".

Silvia Angelici