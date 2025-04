C’è l’energia elettrica nell’area camper

SPOLETO Il Comune risolve il problema dell’energia elettrica all’area camper. È attivo il servizio elettrico nell’area camper di via del Tiro a Segno. Da questo weekend i camperisti in visita a Spoleto potranno usufruire della fornitura elettrica. Sono quindi ultimati gli interventi di installazione della nuova centralina di alimentazione, con il relativo cablaggio dell’anello intorno all’area camper, effettuati da EnelX / Enel Delivery. Insieme al pagamento della sosta (8 euro al giorno), sarà possibile usufruire del servizio elettrico ad una tariffa di 8 euro e avere la fornitura elettrica per 12 ore consecutive. "Il consumo di energia dovrà essere pagato direttamente alla cassa presente nel parcheggio selezionando il numero della presa desiderata (il numero è indicato da un adesivo di colore rosso posto su ogni colonnina in prossimità della presa di attacco) - spiega l’amministrazione – . La potenza erogata è di 1.380 watt (un consumo superiore comporterà l’arresto immediato dell’erogazione di corrente)". Nei week end di 25 aprile e primo maggio sono stati ampliati i posti destinati ai camper: ai 18 già disponibili ne sono stati riservati ai camperisti altri 15, per un totale di 33 piazzole di sosta.