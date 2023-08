C’è l’"Agosto stronconese" Tra storia, cultura e sapori

STRONCONE - Si svolgerà dal 18 al 27 agosto la 41esima edizione dell’Agosto Stronconese. "Storia, cultura e sapori di un’epoca passata per ripercorrere i passi della vita del patrono di Stroncone, il Beato Antonio Vici, ed i fasti dell’epoca Napoleonica – sottolinea l’ente Agosto Stronconese –. Dieci serate, con il patrocinio del Comune di Stroncone e della Provincia di Terni , in cui sarà possibile rivivere il borgo tra spettacoli musicali, folcloristici, intrattenimento per bambini, mostre ed esposizioni, il tutto accompagnato dalla consueta Locanda dei Briganti e stand gastronomici. La kermesse, inserita tra le manifestazioni storiche della Regione Umbria, offre un vasto programma religioso e civile". "Il calendario dell’Agosto Stronconese è importante perché comprende eventi culturali, storici e religiosi che sono fondamentali e rappresentano la storia, l’identità del comune stesso, della comunità di Stroncone" commenta l’assessore regionale al turismo, Paola Agabiti.