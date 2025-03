C’è l’accordo sul dipinto da restaurare

PANICALE Sarà indagato e poi restaurato, a spese del “Lions Club Corciano Ascanio della Corgna“, il dipinto del Consiglio comunale che raffigura il celebre marchese. Si è svoltol’incontro tra lo stesso Club rappresentato dal presidente Gianfranco Cialini e Giovanni Poggioni e il Comune di Panicale, col sindaco Giulio Cherubini e l’assessora alla cultura Paola Pausilli, finalizzato all’accordo per dare il via alle indagini conoscitive e al restauro del dipinto. Si tratta di uno dei ritratti della collezione Mariottini di proprietà del Comune che avrebbe dovuto rappresentare il condottiero di Panicale Antonio Grassi, ma che in realtà in origine doveva trattarsi di un ritratto ben più importante: quello appunto del marchese Ascanio della Corgna. Su incarico del Mariottini (personaggio di Panicale vissuto a fine ‘700), il pittore che doveva realizzare il ritratto di Grassi, ha utilizzato un tela del ‘500 già dipinta con Ascanio.