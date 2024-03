C’è la scuola rivolta a manager imprenditori e professionisti

ASSISI - Tante le novità per Umbria Business School, la scuola di alta formazione di Sistemi Formativi Confindustria Umbria, rinnova la propria identità visiva e lancia una nuova offerta formativa: la Scuola, rivolta a manager, futuri manager, imprenditori e professionisti, in sei anni di attività ha coinvolto nei percorsi formativi oltre 1.300 imprese e più di 30.000 partecipanti.

Il progetto è stato presentato nel corso di un incontro, organizzato al Borgo Antichi Orti di Assisi, da Riccardo Stefanelli, presidente di Sistemi Formativi Confindustria Umbria e di Umbria Business School. Ospiti della serata Paolo Taticchi, professore di Strategia aziendale e Sostenibilità e vicepreside presso la UCL School of Management di Londra e Advisor della stessa Umbria Business School, e Alberto Mattiello, docente Umbria Business School, Business futurist scrittore e lecturer in diversi atenei inclusi l’Imperial College of London e l’Università Bocconi. L’operazione di rebranding della Scuola ha visto la creazione di un logo completamente nuovo che rimanda a uno stemma araldico, simbolo della tradizione e cultura millenaria umbra, che rafforza ulteriormente il legame della Business School con il territorio; "Balanced life, better learning" ne è il nuovo claim. L’incontro è stata un’occasione importante per approfondire il tema della trasformazione sostenibile e dell’impatto delle nuove tecnologie nel contesto manageriale, dove la formazione diviene oggi più che mai strumento indispensabile per navigare i cambiamenti e per affrontare con successo le principali sfide del futuro.