“Cavalleria Rusticana“, torna l’opera al Morlacchi per la stagione della “Grande Lirica in Umbria“

Dopo il successo de “Il Barbiere di Siviglia“ prosegue questa sera al Teatro Morlacchi la stagione di “Grande Lirica in Umbria“ l’associazione culturale che in collaborazione con il Coro Lirico dell’Umbria sta realizzando il progetto di riportare l’Opera nella città e nel territorio regionale. Così questa sera alle 20 è la volta di un altro celeberrimo capolavoro, “Cavalleria Rusticana“ di Pietro Mascagni, che, in occasione dell’ottantesimo anniversario della morte del grande compositore livornese verrà proposto nell’allestimento del Teatro Goldoni di Livorno. Uno spettacolo che già si annuncia di grande impatto. I protagonisti sono tutti cantanti lirici apprezzati a livello nazionale con Marco Miglietta (nel ruolo di Turiddu, nella foto), Victoria Khorushunova (Santuzza), Diana Turtoi (Mamma Lucia), Noemi Umani (Lola) e Carlo Morini (Alfio). Con loro la grande orchestra del Teatro Goldoni di Livorno e il Coro Lirico dell’Umbria diretto da In Sang Wang. Direttore e maestro concertatore è Gianluca Greco, la regia è formata da Guido Zama.

Lo spettacolo sarà preceduto dalla lettura drammatica dell’omonima novella di Giovanni Verga da parte degli attori Mariella Chiarini e Fabio Furiosi, mentre nel foyer del teatro sarà disponibile il libretto dell’opera. I (pochi) biglietti rimasti sono in vendita on line sul sito www.teatrostabile.umbria.it oppure al botteghino del teatro.

Terzo appuntamento(per ora) con la stagione sarà ancora “Cavalleria Rusticana“ ma con un altro allestimento, in scena venerdì 25 aprile, alle 18 al Teatro Comunale di Todi in attesa delle proposte estive al Giardino del Frontone di nuovo a Perugia.