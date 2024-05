Cavalcavia di Promano, primo varo. Il traffico sulla E45 chiuso per lavori

Entro il mese di luglio sarà completato il cavalcavia sulla E45 all’altezza di Promano, ma sin da lunedì iniziano le operazioni di varo. Nella notte del prossimo 13 maggio sarà infatti eseguito il primo varo del nuovo impalcato del cavalcavia che sovrappassa la E45 a Promano e in quel tratto il traffico verrà chiuso nelle ore dell’intervento. L’opera era stata danneggiata strutturalmente da un mezzo pesante fuori sagoma e successivamente demolita. "Il nuovo impalcato, completamente in acciaio, è lungo 25 metri per un peso complessivo di 45 tonnellate. Sarà sollevato con una speciale gru di circa 400 tonnellate e calato sulle spalle esistenti. A seguire verrà eseguito il getto della soletta in calcestruzzo e saranno realizzate le barriere laterali e la pavimentazione", si legge in una nota diramata ieri da Anas.

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, lunedì, sarà necessaria la chiusura della E45 in entrambe le direzioni. Al fine di contenere i disagi al traffico, Anas ha programmato la chiusura in orario notturno dalle 20.30 di lunedì 13 maggio alle 7 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Nel dettaglio, per i veicoli in direzione Cesena sarà istituita l’uscita allo svincolo di Umbertide/Gubbio con rientro a Promano. Per i veicoli in direzione Terni l’uscita è allo svincolo di Promano con rientro a Umbertide-Gubbio (ex-Tiberina). Sarà mantenuto fruibile lo svincolo di Montone esclusivamente per l’ingresso sulla Strada Statale 3 Bis in direzione sud. L’incidente che danneggiò il cavalcavia avvenne il 31 gennaio 2023 a causa di un escavatore trasportato su un mezzo pesante, fuorisagoma. Col violento urto contro il braccio meccanico della macchina operatrice, le travi portanti del cavalcavia avevano subito un danneggiamento con distacco di parti cementizie i cui detriti, caduti sulla carreggiata, provocarono lievi danni ai primi veicoli in transito e causando un momentaneo blocco della circolazione.

Vennero chiuse al traffico la E45 e la strada comunale sovrastante quindi fu posta in opera una struttura provvisoria a sostegno della trave danneggiata e la viabilità riaperta. Successivi accertamenti rivelarono un danno importante, tanto che il cavalcavia fu smontato completamente, a favore del nuovo impalcato.