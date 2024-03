Catia Degli Esposti:: "Riaccendiamo Bastia!"

BASTIA UMBRA - "Riaccendiamo Bastia!" è lo slogan della campagna elettorale di Catia Degli Esposti, candidato sindaco di Bastia Civica, Bastia Futura, Bastia Popolare e Forza Bastia. "Partendo da due priorità, la città e la consapevolezza di farla ripartire: la frase che ho sentito più spesso pronunciare negli ultimi anni è ‘Bastia è una città morta’ e vogliamo invertire questa tendenza" ha detto la Degli Esposti nel corso della presentazione all’Auditorium Sant’Angelo. Un programma che Catia Degli Esposti e quanti si sono succeduti sul palco - Jessica Migliorati, Nicola Galeazzi Masci, Marco Fioravanti, Fabio Coraggi per Civica per Bastia; Francesco Fratellini per Bastia Popolare; Luca Livieri per Bastia Futura; Antonio Bagnetti e Franco Possati per Forza Bastia; con l’intervento del coordinatore di Civici Umbri Nilo Arcudi - hanno delineato nei suoi aspetti principali: riaccendere l’economia di Bastia, sostenere con azioni mirate e incentivi economici le sue attività, a cominciare dalle piccole aziende artigianali e produttive e da quelle commerciali. Migliorando in questo modo anche le prospettive lavorative dei giovani. Anche per loro la coalizione vuole costruire una città che torni ad essere attrattiva, realizzando impianti adeguati nella futura Cittadella dello Sport, promuovendo spettacoli ed eventi culturali nel corso di tutto l’anno ed offrendo spazi di aggregazione che non li costringano a recarsi nelle città vicine nel tempo libero, oltre che per motivi di studio e professionali. Una città che torni ad essere attrattiva anche dotandosi di adeguate infrastrutture, come comodi parcheggi e opere che possano migliorare le principali criticità viarie. Ma anche curando l’arredo urbano e gli spazi verdi. Offrendo servizi alle famiglie (sostegni concreti alle mamme) e agli anziani. Ma anche contribuendo a rendere Bastia sicura, per famiglie e imprese, implementando la videosorveglianza e il presidio del territorio in accordo con le forze dell’ordine. M.B