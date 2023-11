"Castiglione del Lago paese bello e degradato"

CASTIGLIONE DEL LAGO – "Castiglione del Lago è un paese che a pieno titolo è annoverato fra uno dei borghi più belli d’Italia ma per inconcludenza della sua amministrazione da troppo tempo presenta situazioni di degrado che sicuramente non rappresentano un bel biglietto da visita". Ci va giù pesante l’associazione ’La Voce dei Cittadini’ che invia la segnalazione (anche fotografica) di buche e dissesti del manto stradale nel capoluogo castiglionese. "E’ ben nota - scrivo i rappresentanti - la pericolosità della strada di accesso al centro storico da Porta Perugina, dove transitano anche le ambulanze. Strada che ha fatto registrare anche alcune cadute e infortuni dei pedoni per la sconnessione della pavimentazione. Non sono bastate neanche le segnalazioni ricevute dagli operatori delle ambulanze per i sobbalzi che sono costretti a subire in particolare i trasportati al Sant’Agostino. Dopo anni di proteste, il Comune aveva finalmente preso l’impegno di mettere mano e intervenire per il rifacimento della pavimentazione a conclusione della stagione estiva, lo scorso mese di settembre. Del cantiere ad oggi non c’è traccia. Cosi, altrettanto critica è la situazione del parcheggio di riferimento del borgo di Piazza Dante".