Casa devastata dai ladri in Altotevere

La casa completamente devastata dai ladri che hanno lasciato dietro di loro camere a soqquadro, cassetti ribaltati, armadi aperti, la cassaforte divelta e buttata sopra il letto. Ennesimo furto in Altotevere dove negli ultimi giorni ne sono stati segnalati almeno una decina tra la zona sud e quella a nord del comprensorio. Anche lo scorso fine settimana -nel territorio del comune di San Giustino -ignoti sono entrati in un’abitazione alla ricerca di oggetti preziosi e soldi: approfittando della momentanea assenza dei proprietari hanno avuto tutto il tempo di mettere la casa sottosopra. Al rientro la scena che si è presentata agli occhi di chi vive nella casa è stata terribile e come sempre, al di là del valore del materiale rubato, quello che più spaventa le persone vittime di furti è "l’intrusione nella vita privata: si ha la sensazione che manchi la sicurezza in casa propria…". L’ultimo episodio risale alla notte tra sabato e domenica a San Giustino ed è stato segnalato alle forze dell’ordine impegnate a fare luce su svariati casi. Il commissariato di polizia di Città di Castello porta avanti le indagini anche sulla questione del fucile rubato e abbandonato insieme alla cassaforte in una scuola nel quartiere tifernate di San Pio. Si apprende che l’arma, una carabina a uso venatorio e la cassaforte dov’era contenuta erano state portate via da un’abitazione distante poche centinaia di metri dal luogo dell’abbandono. La scorsa settimana tra le zone residenziali di San Pio, La Tina e Graticole di Città di Castello sono stati segnalati persino cinque furti in un giorno solo.